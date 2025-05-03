З 1 травня 2025 року для українців, зокрема внутрішньо переміщених осіб (ВПО), передбачена грошова допомога в Дніпрі на житло та інші соціальні виплати, повідомляє Politeka.

Частину з них вже автоматично продовжили, однак не всім — лише тим, хто відповідає визначеним критеріям. Зокрема, з 1 березня держава подовжила дію виплат ще на пів року. Оформлювати повторно допомогу не потрібно, якщо людина не порушила умов.

Передбачено такі суми: 2000 гривень для дорослих ВПО та 3000 гривень — для дітей з інвалідністю. Якщо особа перебуває за межами України понад 30 днів, придбала нерухомість або транспорт, а також має підвищений дохід, виплати можуть припинити — інформація перевіряється автоматично.

Крім того, грошова допомога в Дніпрі надається у вигляді компенсації вартості оренди житла. Її забезпечує БФ «Право на захист» у партнерстві з УВКБ ООН. Йдеться про допомогу для переселенців, які тимчасово мешкають у Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській та Кіровоградській областях. Виплати тривають до 6 місяців.

Подати заявку на участь у програмі можна через партнерські організації фонду або під час особистої консультації. Гроші надаються в межах наявного фінансування, тому важливо звернутися заздалегідь.

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