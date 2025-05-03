С 1 мая 2025 для украинцев, в частности внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), предусмотрена денежная помощь в Днепре на жилье и другие социальные выплаты, сообщает Politeka.

Часть из них уже автоматически продлили, однако не всем — только тем, кто отвечает определенным критериям. В частности, с 1 марта государство продлило действие выплат еще на полгода. Оформлять повторно пособие не нужно, если человек не нарушил условия.

Предусмотрены следующие суммы: 2000 гривен для взрослых ВПЛ и 3000 гривен для детей с инвалидностью. Если лицо находится за пределами Украины более 30 дней, приобрело недвижимость или транспорт, а также имеет повышенный доход, выплаты могут быть прекращены — информация проверяется автоматически.

Кроме того, денежная помощь в Днепре предоставляется посредством компенсации стоимости аренды жилья. Ее обеспечивает БФ «Право на защиту» в партнерстве с УВКБ ООН. Речь идет о псобии для переселенцев, временно проживающих в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Кировоградской областях. Выплаты длятся до 6 месяцев.

Подать заявку на участие в программе можно через партнерские организации фонда или во время личной консультации. Деньги предоставляются в рамках финансирования, поэтому важно обратиться заранее.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепре: жители заплатят гораздо больше, новые цены

Также Politeka писала, Пенсия в Днепре: мужчина потребовал от ПФУ 255 600 гривен, история закончилась судом

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине: адреса приютов