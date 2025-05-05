Якщо ви шукаєте найдешевші квартири в Полтаві, то є кілька варіантів, які можуть стати вам у нагоді.

Найдешевші квартири в Полтаві залишаються доступними навіть у 2025 році, повідомляє Politeka.

Орендодавці пропонують житло за ціною від 4 500 грн з базовими умовами проживання, а також зручною локацією поблизу транспорту та інфраструктури.

Найбюджетніший варіант — двокімнатна квартира без меблів і техніки на проспекті Миколи Вавілова, 9/26. Вартість оренди — 4 500–5 000 грн. Житло має роздільні кімнати, косметичний ремонт, централізоване опалення та гарячу воду навіть під час блекаутів. Власники можуть надати базову комплектацію: табурети, стіл, ліжко. У пішій доступності — супермаркети, школи та прирічний парк.

Ще одна бюджетна пропозиція — однокімнатна у спальному районі міста за 5 000 грн. Вона мебльована, тепла, з централізованим опаленням. Можливе заселення з домашніми тваринами. Передбачено заставу та комісію агенції.

Найкомфортніший варіант серед дешевих — двокімнатна на Подолі у цегляній хрущовці за 6 000 грн. Нерухомість повністю мебльоване, з побутовою технікою, балконом і телевізором. Проживання можливе лише для сімей з дітьми. Утримання кішки дозволяється.

Отже, найдешевші квартири в Полтаві можуть задовольнити базові потреби орендарів навіть при обмеженому бюджеті — особливо тих, хто шукає варіанти з мінімальним стартовим вкладенням.

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