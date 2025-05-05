Если вы ищете самые дешевые квартиры в Полтаве, то есть несколько вариантов, которые могут вам пригодиться.

Самые дешевые квартиры в Полтаве остаются доступными даже в 2025 году, сообщает Politeka.

Арендодатели предлагают жилье по цене от 4500 грн с базовыми условиями проживания, а также удобной локацией вблизи транспорта и инфраструктуры.

Самый бюджетный вариант – двухкомнатная квартира без мебели и техники на проспекте Николая Вавилова, 9/26 . Стоимость аренды - 4 500-5 000 грн . В жилье есть раздельные комнаты, косметический ремонт, централизованное отопление и горячая вода даже во время блекаутов. Владельцы могут предоставить базовую комплектацию: табуреты, стол, кровать. В пешей доступности – супермаркеты, школы и приречный парк.

Еще одно бюджетное предложение – однокомнатное в спальном районе города за 5 000 грн . Она меблирована, теплая, с централизованным отоплением. Возможное заселение с домашними животными. Предусмотрены залог и комиссия агентства.

Самый комфортный вариант среди дешевых – двухкомнатная на Подоле в кирпичной хрущевке за 6 000 грн . Недвижимость полностью меблирована, с бытовой техникой, балконом и телевизором. Проживание возможно только для семей с детьми. Удержание кошки разрешается.

Следовательно, самые дешевые квартиры в Полтаве могут удовлетворить базовые потребности арендаторов даже при ограниченном бюджете, особенно тех, кто ищет варианты с минимальным стартовым вложением.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киеве: кто может рассчитывать на выплаты

Также Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине: адреса приютов

Как сообщала Politeka, Подорожание аренды квартир в Харькове: какая ситуация в разных районах города