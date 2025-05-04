На порозі травневих свят українці вже починають замислюватися про святкові страви, тому подорожчання м'яса в Одесі може значно вдарити по гаманцю.

Подорожчання м'яса в Одесі, як зазначають експерти, поки не збирається йти на спад, повідомляє Politeka.

Як інформує Хвиля, напередодні Великодніх свят відбулося подорожчання м'яса в Одесі. На 22 квітня 2025 року свинина зросла на 5,5% порівняно з попереднім тижнем, досягнувши середньої вартості 89,2 за кілограм.

Відзначається, що цінники в супермаркетах піднялися ще більш помітно: свиняче філе виросло на 42 грн, з 271,63 до 313,57. Ситуація з вартістю живої свинини виглядає також не найкраще: зараз вона коливається в межах 89-92 гривень за кг.

Що ж стосується яловичини, то подорожчання м'яса в Одесі відзначилося на цьому продукті найбільше. Хоча її вартість росте не так швидко, як у ситуації зі свининою, але все одно це відчутно для споживачів. У квітні яловичина піднялася з 334,16 до 339,33, тобто на 5,17 гривень. Якщо порівняти з лютим, то зростання складає 6,3%.

У АТБ охолоджене крило курчат-бройлерів Чебатурочка зараз коштує 83,99. Ще в більшу суму обійдеться покупка філе курчат-бройлерів цієї ж марки - 206,99. На полицях також можна знайти свинячий суповий набір Глобино за 63,4. Експерти радять місцевим мешканцям порівнювати ціни та шукати найвигідніше пропозиції, аби зекономити свій бюджет.

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