На пороге майских праздников украинцы уже начинают задумываться о праздничных блюдах, потому подорожание мяса в Одессе может значительно ударить по кошельку.

Подорожание мяса в Одессе, как отмечают эксперты, пока не собирается идти на убыль, сообщает Politeka.

Как сообщает Волна, накануне Пасхальных праздников произошло подорожание мяса в Одессе. На 22 апреля 2025 г. свинина выросла на 5,5% по сравнению с предыдущей неделей, достигнув средней стоимости 89,2 за килограмм.

Отмечается, что ценники в супермаркетах поднялись еще заметнее: свиное филе выросло на 42 грн, с 271,63 до 313,57. Ситуация со стоимостью живой свинины выглядит также не лучше: сейчас она колеблется в пределах 89-92 гривен за кг.

Что же касается говядины, то подорожание мяса в Одессе отличилось на этом продукте больше всего. Хотя его стоимость растет не так быстро, как в ситуации со свининой, но все равно это ощутимо для потребителей. В апреле говядина поднялась с 334,16 до 339,33, то есть на 5,17 грн. Если сравнить с февралем, то рост составляет 6,3%.

У АТБ охлажденное крыло цыплят-бройлеров Чебатурочка сейчас стоит 83,99. Еще в большую сумму обойдется покупка филе цыплят-бройлеров этой же марки – 206,99. На полках можно найти свиной суповой набор Глобино за 63,4. Эксперты советуют местным жителям сравнивать цены и искать выгодное предложение, чтобы сэкономить свой бюджет.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, подорожание хлеба в Одессе: к каким колебаниям в ценах готовиться

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе: когда прогнозируют большие цены