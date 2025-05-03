Подорожчання продуктів у Одеській області вже позначилося на становищі місцевих жителів.

У березні 2025 року спостерігалося суттєве подорожчання продуктів у Одеській області, повідомляє Politeka.



Так, яйця подорожчали на 19,7%, а одяг та взуття – на 11,9%. Водночас молоко стало дешевшим на 2,2%, а ціни на солодощі залишилися без змін.

Загалом споживчі розцінки за перший місяць весни збільшилися на 0,3%, тоді як в Україні в середньому зростання склало 1,7%. Фрукти подорожчали на 2%, зокрема лимони (на 5,8%), банани (на 3,4%) та яблука (на 2,4%). Однак варто зазначити, що цінник апельсинів знизився.

Овочі стали дорожчими на 0,7%, зокрема білокачанна капуста подорожчала на 3,1%. Зросли у вартості також солодкий перець (на 2,2%) і морква (на 2,0%). Проте ріпчаста цибуля подешевшала на 9,0%, гриби — на 1,5%, а буряк знизився в ціні на 1,0%.

Що стосується молочних продуктів, яєць та солодощів, то цінники підвищились на 1,6%. Вартість яєць зросла на 19,7%, а вершки стали дорожчими на 4,2%. Водночас ціна цукру, джему, меду, шоколаду та кондитерських виробів залишилась стабільною.

Подорожчання продуктів в Одеській області продовжує впливати на бюджет родин, однак деякі товари залишаються доступними за попередніми цінами.