Подорожание продуктов в Одесской области уже сказалось на положении местных жителей.

В марте 2025 года наблюдалось существенное подорожание продуктов в Одесской области, сообщает Politeka.



Так, яйца подорожали на 19,7%, а одежда и обувь – на 11,9%.

В целом, потребительские расценки за первый месяц весны увеличились на 0,3%, тогда как в Украине в среднем рост составил 1,7%. Фрукты подорожали на 2%, включая лимоны (на 5,8%), бананы (на 3,4%) и яблоки (на 2,4%). Однако следует отметить, что ценник апельсинов снизился.

Овощи стали дороже на 0,7%, в том числе белокочанная капуста подорожала на 3,1%. Выросли в стоимости также сладкий перец (на 2,2%) и морковь (на 2,0%). Однако репчатый лук подешевел на 9,0%, грибы - на 1,5%, а свекла снизилась в цене на 1,0%.

Что касается молочных продуктов, яиц и сладостей, ценники повысились на 1,6%. Стоимость яиц выросла на 19,7%, а сливки стали дороже на 4,2%. В то же время, цена сахара, джема, меда, шоколада и кондитерских изделий осталась стабильной.

Подорожание продуктов в Одесской области продолжает влиять на бюджет семей, однако некоторые товары остаются доступными по предварительным ценам.