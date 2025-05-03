Бізнеси з усіх галузей активно впроваджують цифрові рішення, що стимулює розвиток цієї сфери.

Найбільш високооплачувані вакансії в Києві пропнуються у

=певних сферах, де можна заробити на місяць навіть 65 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували дані Work.ua та вияснили, яким спеціалістам платять найбільше.

Станом на квітень 2025 року, середня зарплата становить 27 500 грн, що на 3 500 грн більше порівняно з минулим роком. Це зростання на 18% свідчить про позитивну динаміку на українському ринку праці.

Найбільш високооплачувані вакансії в Києві можна знайти у напрямках маркетинг, реклама та PR. Наприклад, медіабаєри можуть розраховувати на зарплату від 70 000 грн і вище, що робить цю професію однією з найприбутковіших у креативному секторі.

Середній рівень доходу маркетолога в Україні складає близько 35 000 гривень. Водночас висока конкуренція серед фахівців у цій галузі залишається суттєвим викликом.

Ще одна популярна та добре оплачувана спеціальність — таргетолог. Деякі роботодавці готові платити таким фахівцям від 65 000 до 100 000 гривень, залежно від рівня досвіду та обсягу проєктів.

Найбільш високооплачувані вакансії в Києві знаходяться в ІТ-сфері. Професія розробника програмного забезпечення вважається не лише престижною, а й надзвичайно перспективною, адже попит на ІТ-фахівців стабільно зростає. Бізнеси з усіх галузей активно впроваджують цифрові рішення, що стимулює розвиток цієї сфери.

Серед топових ІТ-вакансій на Work.ua особливо виділяється позиція IT Team Leader, де рівень заробітної плати може сягати 290 000 на місяць.

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