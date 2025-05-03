Бизнесы из всех отраслей активно внедряют цифровые решения, стимулирующие развитие этой сферы.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Киеве предлагаются в определенных областях, где можно заработать в месяц даже 65 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали данные Work.ua и выяснили, каким специалистам платят больше всего.

По состоянию на апрель 2025 года средняя зарплата составляет 27 500 грн, что на 3 500 грн больше по сравнению с прошлым годом. Этот рост на 18% свидетельствует о положительной динамике на украинском рынке труда.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Киеве можно найти в направлениях маркетинг, реклама и PR. Например, медиабайеры могут рассчитывать на зарплату от 70 000 грн и выше, что делает эту профессию одной из самых прибыльных в креативном секторе.

Средний уровень дохода маркетолога в Украине составляет около 35 000 гривен. В то же время высокая конкуренция среди специалистов в этой области остается существенным вызовом.

Еще одна популярная и хорошо оплачиваемая специальность – таргетолог. Некоторые работодатели готовы платить таким специалистам от 65 000 до 100 000 гривен в зависимости от уровня опыта и объема проектов.

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Киеве находятся в ИТ-сфере. Профессия разработчика программного обеспечения считается не только престижной, но и очень перспективной, ведь спрос на ИТ-специалистов стабильно растет. Бизнесы из всех отраслей активно внедряют цифровые решения, стимулирующие развитие этой сферы.

Среди топовых ИТ-вакансий на Work.ua особенно выделяется позиция IT Team Leader, где уровень заработной платы может достигать 290 000 в месяц.

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