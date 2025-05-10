Благодійний фонд «Карітас Донецьк» нещодавно оголосив, що грошова допомога в Дніпрі буде надаватися й надалі, повідомляє Politeka.

Наразі продовжено реєстрацію на отримання одноразової підтримки в рамках програми. Грошова допомога в Дніпрі є шансом для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах через бойові дії на сході та півдні України і дозволяє покрити базові потреби.

Проект «Підтримка та забезпечення базових потреб особливо вразливих людей, що постраждали від війни» знову доступний для тих, хто пережив обстріли в районах, що знаходяться в межах 0-50 км від лінії зіткнення. Це стосується не тільки місцевих жителів, а й внутрішньо переміщених осіб із нашої області.

Подача заявки на отримання грошової допомоги в Дніпрі від «Карітас Донецьк» відкрита для тих, хто відповідає таким критеріям: мешканці з пошкодженими будинками або особи, які постраждали внаслідок обстрілів. Важливо, що для жителів Нікопольського та Криворізького районів аналогічна допомога доступна через «Карітас Кривий Ріг».

До реєстрації допускаються особи, які потрапляють до вразливих категорій, таких як люди з інвалідністю, ті, хто страждає від тяжких захворювань, самотні пенсіонери старше 60 років, батьки-одинаки або опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини (від трьох дітей і більше), а також вагітні жінки та матері дітей до трьох років.

Тим, хто відповідає вимогам проекту, надається можливість отримати до 10 800 грн на одну особу. Щоб зареєструватися в нашому місті, варто звертатися до гарячої лінії з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00 за телефонами: 38098 665 73 88; 38095 459 55 20; 38073 459 55 20.

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