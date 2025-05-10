Денежная помощь в Днепре продолжает набирать популярность среди людей, пострадавших от войны, так что рассказываем подробнее.

Благотворительный фонд «Каритас Донецк» недавно объявил, что денежная помощь в Днепре будет предоставляться и дальше, сообщает Politeka.

Продлена регистрация на получение единовременной поддержки в рамках программы. Денежная помощь в Днепре – шанс для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий на востоке и юге Украины и позволяет покрыть базовые потребности.

Проект «Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны» вновь доступен тем, кто пережил обстрелы в районах, находящихся в пределах 0-50 км от столкновения. Это касается не только местных жителей, но и внутри перемещенных лиц из нашей области.

Подача заявки на получение денежной помощи в Днепре от «Каритас Донецк» открыта для тех, кто отвечает следующим критериям: жители с поврежденными домами или пострадавшие в результате обстрелов Важно, что для жителей Никопольского и Криворожского районов аналогичная помощь доступна через «Каритас Кривой Рог».

К регистрации допускаются лица, попадающие в уязвимые категории, такие как люди с инвалидностью, страдающие тяжелыми заболеваниями, одинокие пенсионеры старше 60 лет, родители-одиночки или опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи (от трех детей и более), а также беременные женщины и матери детей до трех лет.

Тем, кто отвечает требованиям проекта, предоставляется возможность получить до 10 800 грн. на одного человека. Чтобы зарегистрироваться в нашем городе, следует обращаться к горячей линии с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 по телефонам: 38 098 665 73 88; 38 095 459 55 20; 38 073 459 55 20.

Последние новости Украины:



Напомним, Politeka писала, что в Днепре за копейки сдают жилье в "царском" доме фото.

Также Politeka писала, что в апреле произошли изменения о помощи ВПЛ в Днепре на аренду жилья.

Как сообщала Politeka, была введена денежная помощь в Днепре: кому помогут с финансами в трудную минуту.