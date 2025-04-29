Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі можна знайти на різних спеціальностях, деяким спеціалістам платять понад 50 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.
Список надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.
Найбільш оптимальні варіанти доступні в офіційних муніципальних каналах: Telegram — Work_DniproUA та Viber — Work_DniproUA. Ці платформи створені для роботодавців та пошукачів безкоштовно.
«Мед Рост» шукає спеціаліста з тендерів — заробітна плата до 80 000 грн.
Контакт: Станіслав 067 818 81 01
Компанія "ТермоТехнології" пропонує до 60 000 грн на таких позиціях:
- Менеджер з продажу обладнання
- Менеджер з реалізації проєктів СЕС
- Монтажник СЕС
- Інженер з експлуатації СЕС
Контакти: Юлія 098 049 33 31, 063 858 20 68
«Днепр-Тепло» запрошує зварювальника (напівавтомат) — оплата до 60 000 грн.
Контакт: 063 335 76 23
Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі з оплатою 50–60 тис. гривень:
-
Керівник відділу сервісу — Українська автомобільна група «Автокрафт»,
Контакт: Наталія 067 519 77 78
-
Водій-міжнародник — ФОП Захарчук (логістика),
Контакт: Катерина 066 047 75 01
До 50 000 грн готові платити менеджерам з продажу:
- Машинобудівна компанія «ВАЛ» — Іван Кушнир 067 523 22 08
- Компанія «Poster» — 097 908 57 75
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Робота в Дніпрі: для пенсіонерів з'явились цікаві вакансії, де готові платити від 25 тисяч.
Також Politeka писала, Робота для пенсіонерів в Дніпрі: з'явилися нові вакансії з хорошою зарплатою.
Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Дніпрі: нові вакансії з зарплатою від 22 тисяч.