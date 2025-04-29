Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі пропопнуються до вашої уваги нашою редакцією.

Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі можна знайти на різних спеціальностях, деяким спеціалістам платять понад 50 тисяч гривень, повідомляє Politeka.net.

Список надала Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

Найбільш оптимальні варіанти доступні в офіційних муніципальних каналах: Telegram — Work_DniproUA та Viber — Work_DniproUA. Ці платформи створені для роботодавців та пошукачів безкоштовно.

«Мед Рост» шукає спеціаліста з тендерів — заробітна плата до 80 000 грн.

Контакт: Станіслав 067 818 81 01

Компанія "ТермоТехнології" пропонує до 60 000 грн на таких позиціях:

Менеджер з продажу обладнання

Менеджер з реалізації проєктів СЕС

Монтажник СЕС

Інженер з експлуатації СЕС

Контакти: Юлія 098 049 33 31, 063 858 20 68

«Днепр-Тепло» запрошує зварювальника (напівавтомат) — оплата до 60 000 грн.

Контакт: 063 335 76 23

Найбільш високооплачувані вакансії в Дніпрі з оплатою 50–60 тис. гривень:

Керівник відділу сервісу — Українська автомобільна група «Автокрафт»,

Контакт: Наталія 067 519 77 78

Водій-міжнародник — ФОП Захарчук (логістика),

Контакт: Катерина 066 047 75 01

До 50 000 грн готові платити менеджерам з продажу:

Машинобудівна компанія «ВАЛ» — Іван Кушнир 067 523 22 08

Компанія «Poster» — 097 908 57 75

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