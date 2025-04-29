Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре можно найти по разным специальностям, некоторым специалистам платят более 50 тысяч гривен, сообщает Politeka.net.

Список предоставила Инспекция по труду и занятости населения Днепровского городского совета.

Наиболее оптимальные варианты доступны в официальных муниципальных каналах: Telegram — Work_DniproUA и Viber — Work_DniproUA . Эти платформы предназначены для работодателей и поисковиков бесплатно.

«Мед Рост» ищет специалиста по тендерам – заработная плата до 80 000 грн.

Контакт: Станислав 067 818 81 01

Компания "ТермоТехнология" предлагает до 60 000 грн на следующих позициях:

Менеджер по продажам оборудования

Менеджер по реализации проектов СЭС

Монтажник СЭС

Инженер по эксплуатации СЭС

Контакты: Юлия 098 049 33 31, 063 858 20 68

«Днепр-Тепло» приглашает сварщика (полуавтомат) — оплата до 60 000 грн.

Контакт: 063 335 76 23

Наиболее высокооплачиваемые вакансии в Днепре с оплатой 50–60 тыс. гривен:

Руководитель отдела сервиса — Украинская автомобильная группа «Автокрафт» ,

Контакт: Наталия 067 519 77 78

Водитель-международник — ФЛП Захарчук (логистика),

Телефон: Екатерина 066 047 75 01

До 50 000 грн готовы платить менеджерам по продажам:

Машиностроительная компания «ВАЛ» - Иван Кушнир 067 523 22 08

Компания «Poster» - 097 908 57 75

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