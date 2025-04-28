Мешканців Харкова та області прогноз погоди на вівторок, 29 квітня 2025 року, знову не дуже потішить.

Синоптики детально розповіли, яким буде прогноз погоди в Харкові та області на вівторок, 29 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Загалом протягом доби в регіоні очікується мінлива хмарність, істотних опадів не буде.

Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що у вівторок Україна потрапить в область підвищеного атмосферного тиску, яка накрила значну частину Європи, і саме це зумовить переважно сонячну та суху погоду.

Прогноз на 29 квітня в Києві та області передбачає вітер в нічні години змінних напрямків, слабкий, 3-8 метрів за секунду, а вдень досить рвучкий південно-західний, до 9-14 метрів за секунду, пише Politeka.

Вночі, за даними регіонального центру з гідрометеорології, по області температура опуститься до 0 – 5 градусів. Через заморозки оголошено другий (помаранчевий) ріень небезпечності. Вдень повітря прогріється до +13+18 градусів тепла.

У Харкові прогноз погодина 29 квітня в нічні години обіцяє заморозки 0 – 2°, а в денні – до +16+18 тепла, без істотних опадів.

Синоптики відзначають, що в середу, в регіон набіжать хмари та пройдуть невеликі короткочасні дощі, вітер посилиться до 7-12 метрів за секунду. При цьому заморозки відступлять, температура повітря поступово піде вгору. Максимально в останній день місяця термометри покажуть +14+19 градусів.

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