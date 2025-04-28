Жителей Харькова и области прогноз погоды на вторник, 29 апреля 2025 года, снова не очень порадует.

Синоптики подробно рассказали, каким будет прогноз погоды в Харькове и области на вторник, 29 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

В течение суток в регионе ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет.

Синоптикиня Наталья Диденко объяснила, что во вторник Украина попадет в область повышенного атмосферного давления, накрывшую значительную часть Европы, и именно это обусловит преимущественно солнечную и сухую погоду.

Прогноз на 29 апреля в Киеве и области предусматривает ветер в ночные часы переменных направлений, слабый, 3-8 метров в секунду, а днем ​​достаточно порывистый юго-западный, до 9-14 метров в секунду, пишет Politeka.

Ночью, по данным регионального центра гидрометеорологии, по области температура опустится до 0 – 5 градусов. Из-за заморозков объявлен второй (оранжевый) уровень опасности. Днем воздух прогреется до +13+18 градусов тепла.

В Харькове прогноз погоды 29 апреля в ночные часы обещает заморозки 0 – 2°, а в дневные – до +16+18 тепла, без существенных осадков.

Синоптики отмечают, что в среду, в регион набегут тучи и пройдут небольшие кратковременные дожди, ветер усилится до 7-12 метров в секунду. при этом заморозки отступят. При этом заморозки отступят, температура воздуха постепенно пойдет вверх. Максимально в последний день месяца термометры покажут +14+19 градусов.

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