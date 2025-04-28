Для Києві та області, як і загалом для України, прогноз погоди на 29 квітня 2025 року визначатиме масштабний антициклон.

Чого чекати мешканцям від прогнозу погоди в Києві та області на вівторок, 29 квітня 2025 року, повідомляє Politeka.

Синоптикиня Наталка Діденко у себе в Telegram-каналі розповіла, що у вівторок Україна потрапляє в масштабну область підвищеного атмосферного тиску, яка зайняла велику частину Європи, тому цього дня в країні буде переважно сухо та сонячно.

За даними синоптиків, лише ввечері можливі невеликі дощі на Сумщині та Чернігівщині. У Києві та області, як передбачає прогноз погоди на 29 квітня, очікується мінлива хмарність, без опадів, пише Politeka.

Вітер південно-західного та західного напрямків, помірний, швидкістю 5-10 метрів за секунду.

Температура повітря в Київській області, відповідно до прогнозу погоди на 29 квітня, в нічні години становитиме +1+6 тепла, вдень до +16+20. У столиці протягом дня повітря прогріється приблизно до +18 градусів.

При цьому вночі на поверхні ґрунту заморозки 0-5 градусів, через це Укргідрометцентр знову оголосив про небезпеку першого (жовтого) рівня.

Крім того, експерти Українського гідрометеорологічного центру попереджають мешканців регіону про ще одну загрозу – надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який триватиме протягом трьох днів, із вівторка до четверга, 1 травня.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення вартості проїзду в Київській області: кому доведеться платити більше.

Також Politeka писала про подорожчання хліба в Києві: які види базового продукту б'ють по гаманцю найбільше.

Крім того, Politeka розповідала про підвищення тарифів на комунальні послуги в Києві: наскільки більше тепер доведеться платити.