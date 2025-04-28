Для Киева и области, как и в целом для Украины, прогноз погоды на 29 апреля 2025 года будет определять масштабный антициклон.

Чего ждать от прогноза погоды в Киеве и области на вторник, 29 апреля 2025 года, сообщает Politeka.

Синоптикиня Наталья Диденко у себя в Telegram-канале рассказала, что во вторник Украина попадает в масштабную область повышенного атмосферного давления, занявшую большую часть Европы, поэтому в этот день в стране будет преимущественно сухо и солнечно.

По данным синоптиков, лишь к вечеру возможны небольшие дожди на Сумщине и Черниговщине. В Киеве и области, как предполагает прогноз погоды на 29 апреля, ожидается переменная облачность без осадков, пишет Politeka.

Ветер юго-западного и западного направлений, умеренный, скоростью 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха в Киевской области, согласно прогнозу погоды на 29 апреля, в ночные часы составит +1+6 тепла, днем ​​до +16+20. В столице в течение дня воздух прогреется примерно до +18 градусов.

При этом ночью на поверхности грунта заморозки 0-5 градусов, поэтому Укргидрометцентр вновь объявил об опасности первого (желтого) уровня.

Кроме того, эксперты Украинского гидрометеорологического центра предупреждают жителей региона о еще одной угрозе – чрезвычайном уровне пожарной опасности, который продлится в течение трех дней, со вторника по четверг, 1 мая.

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