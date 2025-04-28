Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі була розширена та запрацювали й у інших регіонах України

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі, осіб, які не мають права на пенсію, а також людей з інвалідністю буде продовжена до кінця травня 2025 року, повідомляє Politeka.net.

Програма підтримки, що реалізується у співпраці з Міністерством соціальної політики України та Пенсійним фондом України, охоплює декілька областей країни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпрі надається від ООН. Допомогу також отримають:

люди, що не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Важлива умова: впродовж проекту одержувачі виплат не повинні отримувати допомогу на проживання для ВПО, а також ще й допомог від інших міжнародних організацій.

Тим українцям, хто підпадає під умови, Всесвітня продовольча програма перераховує різницю між соцвиплатою, яку вони вже отримують, та 3250 грн. Таким чином, якщо соціальна виплата становить, приміром, 2500 грн, то особа отримає 750 грн додаткової допомоги від ВПП.

Програма була розширена та запрацювали й у інших регіонах України в 2025 році. Уточнимо, що виплати ще можна отримати у низці інших областей України: Чернігівська, Донецька, Харківська, Херсонська, Луганська, Миколаївська, Запорізька та Сумська.

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