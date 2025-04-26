Українцям розповіли про нові правила для переселенців у Дніпрі, дізнайтеся, хто може залишитися без виплат у 2025 році.

У Дніпрі, як і в багатьох інших регіонах України, війна змусила тисячі людей стати переселенцями (ВПО), водночас, для збереження права на соціальні виплати слід дотримуватися нових правил, передає Politeka.

Пенсійний експерт Сергій Коробкін пояснив, що деяким пенсіонерам у Дніпрі зі статусом ВПО необхідно звернутись до Пенсійного фонду України, інакше виплати можуть бути припинені.

Це регулюється Постановою Кабінету Міністрів №299, яка визначає особливості нарахування пенсій, довічного грошового утримання та страхових виплат у випадках професійних захворювань і виробничих травм.

Згідно з цією постановою, соціальні виплати не проводяться громадянам, які постійно перебувають у рф або на тимчасово окупованих територіях.

Для відновлення виплат мешканцям таких територій потрібно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня кожного року.

У разі відсутності витратних банківських операцій або невиконання ідентифікації протягом шести місяців, нарахування автоматично призупиняються.

Пенсіонери, які залишаються на тимчасово окупованих територіях або вже переїхали на підконтрольну уряду України частину країни, мають право на пенсію лише за умови, що вони не отримують виплати від окупаційних структур.

Для цього потрібно подати відповідну заяву до ПФУ.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала, що запроваджено новий вид допомоги для ВПО в Україні: що потрібно знати переселенцям у 2025 році.

Також Politeka писала, які пенсії отримують генерали в Україні, розкрито суми та нові правила виплат.

Крім того, Політека розповідала про індексацію пенсій 2025: коли та на скільки збільшать виплати для українців.