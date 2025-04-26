Украинцам рассказали о новых правилах для переселенцев в Днепре, узнайте, кто может остаться без выплат в 2025 году.

В Днепре, как и во многих других регионах Украины, война заставила тысячи людей стать переселенцами (ВПЛ), в то же время для сохранения права на социальные выплаты следует соблюдать новые правила, передает Politeka.

Пенсионный эксперт Сергей Коробкин объяснил, что некоторым пенсионерам в Днепре со статусом ВПЛ необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины, иначе выплаты могут быть прекращены.

Это регулируется Постановлением Кабинета Министров №299, определяющим особенности начисления пенсий, пожизненного денежного содержания и страховых выплат в случаях профессиональных заболеваний и производственных травм.

Согласно этому постановлению, социальные выплаты не производятся гражданам, постоянно находящимся в России или на временно оккупированных территориях.

Для возобновления выплат жителям таких территорий необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря каждого года.

В случае отсутствия расходных банковских операций или невыполнения идентификации в течение шести месяцев начисления автоматически приостанавливаются.

Пенсионеры, которые остаются на временно оккупированных территориях или переехали на подконтрольную правительству Украины часть страны, имеют право на пенсию только при условии, что они не получают выплаты от оккупационных структур.

Для этого нужно подать соответствующее заявление в ПФУ.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, что введен новый вид помощи для ВПЛ в Украине: что нужно знать переселенцам в 2025 году.

Также Politeka писала, какие пенсии получают генералы в Украине, раскрыты суммы и новые правила выплат.

Кроме того, Политека рассказывала об индексации пенсий 2025 года: когда и на сколько увеличат выплаты для украинцев.