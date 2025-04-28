Денежная помощь для пенсионеров в Днепре была расширена и заработали и в других регионах Украины

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре, лиц, не имеющих права на пенсию, а также людей с инвалидностью, будет продлена до конца мая 2025 года, сообщает Politeka.net.

Программа поддержки, реализуемая в сотрудничестве с Министерством социальной политики Украины и Пенсионным фондом Украины, включает несколько областей страны.

Денежная помощь для пенсионеров в Днепре предоставляется от ООН. Помощь также получат:

люди, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Важное условие: в течение проекта получатели выплат не должны получать пособие на жительство для ВПЛ, а также еще и пособий от других международных организаций.

Тем украинцам, которые подпадают под условия, Всемирная продовольственная программа перечисляет разницу между соцвыплатой, которую они уже получают, и 3250 грн. Таким образом, если социальная выплата составляет, например, 2500 грн, то лицо получит 750 грн дополнительного пособия от КПН.

Программа была расширена и заработала и в других регионах Украины в 2025 году. Уточним, что выплаты можно получить в ряде других областей Украины: Черниговская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Луганская, Николаевская, Запорожская и Сумская.

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