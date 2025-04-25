Місцевим мешканцям наразі доступна грошова допомога в Дніпрі, тож розповідаємо все, що варто про неї знати та як оформити.

Грошова допомога в Дніпрі для оплати комунальних послуг є реальною підтримкою для багатьох родин, які опинилися у скрутному становищі, повідомляє Politeka.

Як інформують на порталі "де Допомога", йдеться про щомісячні адресні виплати, що надходять із місцевого бюджету. В умовах зростання цін на все, від ліків до продовольства, грошова допомога в Дніпрі має важливе значення для тисяч мешканців міста.

Грошова допомога в Дніпрі надається зусиллями муніципалітету. За словами Любові Чорної, очільниці відділу прийому громадян у Центральному управлінні соцзахисту, з квітня по жовтень родини отримують по 500 гривень щомісяця, а в опалювальний період - вже 700.

Виплати адресні, безготівкові, і одразу направляються комунальним службам міста, щоб родини не переймались через платіжки. Така підтримка передбачена на оплату цілого ряду житлово-комунальних послуг: від утримання будинку до електро- і водопостачання.

Особливо важливо, що її можуть отримати родини, в яких виховуються діти з інвалідністю або є дорослі з інвалідністю І чи ІІ групи. Потрібно лише зібрати пакет документів і звернутися до управління соцзахисту. Документи необхідно поновлювати щороку, щоб не втратити право на гроші.

Наразі в місті вже понад 2600 людей з інвалідністю отримують гроші в рамках даної програми.

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