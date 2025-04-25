Денежная помощь в Днепре для оплаты коммунальных услуг является реальной поддержкой для многих семей, оказавшихся в затруднительном положении, сообщает Politeka.
Как информируют на портале "де Допомога", речь идет о ежемесячных адресных выплатах, поступающих из местного бюджета. В условиях роста цен на все, от лекарства до продовольствия, денежная помощь в Днепре имеет важное значение для тысяч жителей города.
Денежная помощь в Днепре оказывается усилиями муниципалитета. По словам Любови Черной, главы отдела приема граждан в Центральном управлении соцзащиты, с апреля по октябрь семьи получают по 500 гривен ежемесячно, а в отопительный период – уже 700.
Выплаты адресные, безналичные, и сразу направляются коммунальным службам города, чтобы семьи не переживали через платежки. Такая поддержка предусмотрена для оплаты целого ряда жилищно-коммунальных услуг: от содержания дома до электро- и водоснабжения.
Особенно важно, что ее могут получить семьи, в которых воспитываются дети с инвалидностью или взрослые с инвалидностью I или II группы. Нужно только собрать пакет документов и обратиться в управление соцзащиты. Документы необходимо обновлять каждый год, чтобы не потерять право на деньги.
В городе уже более 2600 человек с инвалидностью получают деньги в рамках данной программы.
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