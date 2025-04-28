Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі та області запланований на 29 квітня 2025 року, стало відомо, які адреси залишаться без світла.

Графік планових відключень електроенергії у Дніпрі та області на 29 квітня 2025 року, відомо, які адреси залишаться без світла, передає Politeka.

У вівторок, 29 квітня 2025 року, у Дніпрі та області на деяких вулицях області очікуються тимчасові відключення електроенергії.

Як повідомляє ЦЕК, це пов'язано з проведенням планових технічних робіт на електромережах з метою покращення якості та надійності електропостачання в майбутньому.

У місті Вільногірськ на 29 числа з 08:30 до 16:00 за адресами: вулиці Ентузіастів: 3А, 8, 8А, 10; Віктора Варена: 2-12, 16-26 (парні), 3-11 (непарні); Степова: 3; Молодіжна: 2-12 (парні).

У місті Жовті Води на 29. 04. з 08:00 до 20:00 за адресами: Волонтерська: 44-60; Героїв України: 40; Івана Богуна: 121; провулок Старицького: 1-16.

Жителям, чиї будинки потрапляють у перелік, рекомендується заздалегідь скоригувати свої плани на день і підготуватися до тимчасового знеструмлення.

Після завершення робіт енергетики просять уникати перевантаження мережі та проявити розуміння до необхідності проведення технічного обслуговування.

Детальнішу інформацію можна отримати, звернувшись до кол-центру вашого постачальника електроенергії.

Для уточнення деталей або отримання додаткової інформації жителі можуть звернутися до кол-центру енергетичних компаній.

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