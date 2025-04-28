График плановых отключений электроэнергии в Днепре и области на 29 апреля 2025 года известно, какие адреса останутся без света, передает Politeka.
Во вторник, 29 апреля 2025, в Днепре и области на некоторых улицах области ожидаются временные отключения электроэнергии.
Как сообщает ЦЭК, это связано с проведением плановых технических работ на электросетях с целью улучшения качества и надежности электроснабжения в будущем.
В городе Вольногорск на 29 числа с 08:30 до 16:00 по адресам: улицы Энтузиастов: 3А, 8, 8А, 10; Виктора Варена: 2-12, 16-26 (парные), 3-11 (нечетные); Степная: 3; Молодежная: 2-12 (парные).
В городе Желтые Воды на 29.04. с 08:00 до 20:00 по адресам: Волонтерская: 44-60; Героев Украины: 40; Ивана Богуна: 121; переулок Старицкого: 1-16.
Жителям, чьи дома попадают в список, рекомендуется заранее скорректировать свои планы на день и подготовиться к временному обесточиванию.
После завершения работ энергетики просят избегать перегрузки сети и проявить понимание необходимости проведения технического обслуживания.
Для получения дополнительной информации обратитесь в колл-центр поставщика электроэнергии.
Чтобы уточнить детали или получить дополнительную информацию жители могут обратиться в колл-центр энергетических компаний.
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