Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі створить незручності для місцевих мешканців.

Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі торкнуться Самарського району, повідомляє Politeka.

Мешканці міста, а особливо ті, хто проживає в приватному секторі Самарського району, вже з наступного понеділка можуть залишитися без зручностей. Відключення води на тиждень з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі торкнеться тих споживачів, які мають борги за комунальні послуги.

КП "Дніпроводоканал" попереджає про планові роботи з припинення постачання у зв’язку з накопиченими заборгованостями. Цього разу мова йде про конкретні адреси, мешканці яких заборгували підприємству понад дев’яносто одну тисячу гривень.

Найбільше боргів є по вулиці Омеляновича Павленка. Є також проблемні ділянки на вулицях Ярославни, Спогадів та Кожедуба. Усі ці адреси входять до переліку, де будуть відключення води з 28 квітня по 4 травня у Дніпрі.

Такі заходи проводяться на підставі постанови Кабінету Міністрів України номер 1405. Згідно з цим документом, надавачі послуг мають право обмежувати постачання боржникам після попередження. І, як зазначають у підприємстві, усі мешканці, яких це стосується, були завчасно повідомлені про можливі наслідки несплати.

"Дніпроводоканал" звертається до мешканців із проханням не зволікати і якнайшвидше владнати питання. Оплатити рахунки можна будь-яким зручним способом або укласти договір реструктуризації.

Для цього слід звернутися до Центру абонентських послуг ЄРЦ КП або до відповідної районної служби. Усі адреси, графіки роботи та контактна інформація доступні на офіційному сайті підприємства у розділі Контакти.

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