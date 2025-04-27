Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Днепре создаст неудобства местным жителям.

Отключения воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Днепре коснутся Самарского района, сообщает Politeka.

Жители города, а особенно проживающие в частном секторе Самарского района, уже со следующего понедельника могут остаться без удобств. Отключение воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Днепре коснется тех потребителей, у которых есть долги за коммунальные услуги.

КП "Днепропроводоканал" предупреждает о плановых работах по прекращению поставок в связи с накопленными задолженностями. На этот раз речь идет о конкретных адресах, жители которых задолжали предприятию более 91 тысячи гривен.

Больше долгов есть по улице Емельяновича Павленко. Есть также проблемные участки на улицах Ярославны, Воспоминаний и Кожедуба. Все эти адреса входят в список, где будут отключения воды на неделю с 28 апреля по 4 мая в Днепре.

Такие мероприятия проводятся на основании постановления Кабинета Министров Украины №1405. Согласно этому документу, предоставлятели услуг имеют право ограничивать поставки должникам после предупреждения. И, как отмечают в предприятии, все жители, которых это касается, были заранее уведомлены о возможных последствиях неуплаты.

"Днепропроводоканал" обращается к жителям с просьбой не медлить и как можно быстрее уладить вопрос. Оплатить счета можно любым удобным способом или заключить договор реструктуризации.

Для этого следует обратиться в Центр абонентских услуг ЕРЦ КП или в соответствующую районную службу. Все адреса, графики работы и контактная информация доступны на официальном сайте предприятия в разделе Контакты.

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