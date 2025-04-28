Відключення газу у Дніпрі 29 квітня відбудеться через планові ремонтні роботи, які були заплановані ще на початку поточного місяця, повідомляє Politeka.net.
Про це йдеться у попередженні, опублікованому на офіційній сторінці філії ТОВ «Газмережі» у Facebook.
Газопостачання тимчасово обмежать у зв'язку з проведенням технічного обслуговування системи газопостачання міста та Дніпровського району. Фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» виконуватимуть роботи, тому відключення газу у Дніпрі 29 квітня станеться для мешканців окремих житлових будинків:
- вул. Берегова, 204;
- ж/м Тополя-3, буд. 31;
- вул. Володимира Івасюка, 49.
Крім цього, також стосуватиметься адрес:
- Незламна, 184, 186, 188, 190, 192-194, 192а, 196, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 206а, 209
- Грінченка, 439, 441.
За цими адресами подачу відновлять лише 1 травня. Розподіл блакитного палива буде відновлено після завершення ремонтних робіт, за умови надання споживачами доступу працівникам газорозподільної компанії до всіх газифікованих приміщень.
Це передбачено пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики України № 402 від 21.10.2024 року (ПТЕСГ). Відповідно до цих вимог, перед повторним підключенням до діючих газопроводів або після ремонтних робіт необхідно провести зовнішній огляд і випробування системи газопостачання та газового обладнання на герметичність за допомогою повітря. Пуск газу без виконання цих процедур суворо заборонено.
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