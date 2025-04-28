Відключення газу у Дніпрі 29 квітня відбудеться через планові ремонтні роботи, які були заплановані ще на початку поточного місяця, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у попередженні, опублікованому на офіційній сторінці філії ТОВ «Газмережі» у Facebook.

Газопостачання тимчасово обмежать у зв'язку з проведенням технічного обслуговування системи газопостачання міста та Дніпровського району. Фахівці Дніпровської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» виконуватимуть роботи, тому відключення газу у Дніпрі 29 квітня станеться для мешканців окремих житлових будинків:

вул. Берегова, 204;

ж/м Тополя-3, буд. 31;

вул. Володимира Івасюка, 49.

Крім цього, також стосуватиметься адрес:

Незламна, 184, 186, 188, 190, 192-194, 192а, 196, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 206а, 209

Грінченка, 439, 441.

За цими адресами подачу відновлять лише 1 травня. Розподіл блакитного палива буде відновлено після завершення ремонтних робіт, за умови надання споживачами доступу працівникам газорозподільної компанії до всіх газифікованих приміщень.

Це передбачено пунктами 4–8 глави 8 розділу V Правил технічної експлуатації систем газопостачання, затверджених Наказом Міністерства енергетики України № 402 від 21.10.2024 року (ПТЕСГ). Відповідно до цих вимог, перед повторним підключенням до діючих газопроводів або після ремонтних робіт необхідно провести зовнішній огляд і випробування системи газопостачання та газового обладнання на герметичність за допомогою повітря. Пуск газу без виконання цих процедур суворо заборонено.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпрі: яких змін чекати у платіжках.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Дніпрі: які види зросли в ціні найбільше.

Як повідомляла Politeka, Робота у Дніпрі: де готові платити від 40 тисяч гривень.