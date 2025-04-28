Масштабное отключение газа в Днепре 29 апреля будет касаться только отдельных адресов.

Отключение газа в Днепре 29 апреля произойдет из-за плановых ремонтных работ, запланированных еще в начале текущего месяца, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на официальной странице филиала ООО «Газсети» в Facebook .

Газоснабжение временно ограничат в связи с проведением технического обслуживания системы газоснабжения города и Днепровского района. Специалисты Днепровского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» будут выполнять работы, поэтому отключение газа в Днепре 29 апреля произойдет для жителей отдельных жилых домов:

ул. Береговая, 204;

ж/м Тополя-3, буд. 31;

ул. Владимира Ивасюка, 49

Кроме того, также будет касаться адресов:

Неуязвимый, 184, 186, 188, 190, 192-194, 192а, 196, 198, 200, 202, 203, 205, 206, 206а, 209

Гринченко, 439, 441.

По этим адресам подачу возобновят лишь 1 мая. Распределение голубого топлива будет восстановлено после завершения ремонтных работ при условии предоставления потребителями доступа работникам газораспределительной компании ко всем газифицированным помещениям.

Это предусмотрено пунктами 4-8 главы 8 раздела V Правил технической эксплуатации систем газоснабжения, утвержденных Приказом Министерства энергетики Украины № 402 от 21.10.2024 года (ПТЭХХ). В соответствии с этими требованиями перед повторным подключением к действующим газопроводам или после ремонтных работ необходимо провести внешний осмотр и испытание системы газоснабжения и газового оборудования на герметичность с помощью воздуха. Пуск газа без выполнения этих процедур строго запрещен.

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