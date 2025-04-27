Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня обіцяє теплі дні та ясне небо, з можливими короткочасними хмарними періодами, повідомляє Politeka.

У понеділок у Львові буде ясне небо без опадів, температура вночі складе близько +2°C, а вдень підніметься до +19°C. Вітер помірний, з швидкістю до 2.5 м/с, а ймовірність опадів – мінімальна. Народний прогноз передбачає, що сьогодні розпускаються бруньки калини та горобини, а в садах з’являються перші квітучі вишні.

У вівторок температура вночі складе близько +6°C, а вдень досягне +18°C. Народна прикмета на цей день говорить, що якщо ярки замерзнуть, то це може вказувати на перешкоди для врожаю.

30 квітня також буде без опадів, хоча небо в другій половині дня вкриється хмарами. Температура в нічний час становитиме +7°C, а вдень – близько +18°C. Народний прогноз на цей день передбачає, що береза і вільха починають розпускати листя, що може бути знаком для прогнозування сухого чи вологого літа.

1 травня, перший день нового місяця, обіцяє ясне небо, і температурні показники в нічну пору складуть +7°C, а вдень досягне +19°C. Народна прикмета на цю ддобу говорить, що з початком місяця можна висаджувати овочі, а також прогнозується перше кування зозулі.

2 травня, у місті очікується ясна погода з мінімальними хмарними періодами. Стовпчики термометра вдень досягнуть +22°C, а в нічний час – близько +7°C. В цей час вже зацвітає бузина та акація, що є частиною весняних традицій наших предків.

3 число стане більш хмарним, але опадів не очікується. У цей день буде температура +21°C вдень і +10°C вночі.

Прогноз погоди у Львові на тиждень з 28 квітня по 4 травня, як і раніше, обіцяє теплі, але змінні умови.

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