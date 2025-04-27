Синоптики уже обнародовали прогноз погоды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая обещает теплые дни и ясное небо с возможными кратковременными облачными периодами, сообщает Politeka.

В понедельник во Львове будет ясное небо без осадков, температура ночью составит около +2°C, а днем ​​поднимется до +19°C. Ветер умеренный, со скоростью до 2.5 м/с, а вероятность осадков – минимальная. Народный прогноз предполагает, что сегодня распускаются почки калины и рябины, а в садах появляются первые цветущие вишни.

Во вторник температура ночью составит около +6°C, а днем ​​достигнет +18°C. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая.

30 апреля также без осадков, хотя небо во второй половине дня покроется облаками. Температура в ночное время будет составлять +7°C, а днем ​​– около +18°C. Народный прогноз на этот день предполагает, что береза ​​и ольха начинают распускать листья, которые могут быть знакомы для прогнозирования сухого или влажного лета.

1 мая, первый день нового месяца, обещает ясное небо, и температурные показатели в ночные часы составят +7°C, а днем ​​достигнет +19°C. Народная примета на эту сутки говорит, что с началом месяца можно высаживать овощи, а также прогнозируется первая ковка кукушки.

2 мая в городе ожидается ясная погода с минимальными облачными периодами. Столбики термометра днем ​​достигнут +22°C, а в ночное время – около +7°C. В это время уже зацветает бузина и акация, являющаяся частью весенних традиций наших предков.

3 число станет более облачным, но осадков не ожидается. В этот день будет температура +21°C днем ​​и +10°C ночью.

Прогноз погоды во Львове на неделю с 28 апреля по 4 мая по-прежнему обещает теплые, но изменяющиеся условия.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Популярный овощ подешевел еще больше: какие цены станут новой реальностью для украинцев.

Також Politeka написала: Цены на овощи до нового урожая станут новым ударом по кошелькам: какого подорожания ждать.

Как сообщала Politeka, "Почти 2 евро, почти Европа": украинцы возмущены стремительным подорожанием популярного напитка.