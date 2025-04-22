Через нові графіки відключення світла деякі мешканці Харківської області 23 квітня 2025 року залишаться без електроенергії на 8 годин на добу.

У Харківській області в середу, 23 квітня 2025 року, енергетики попереджають про застосування локальних графіків відключення світла, повідомляє Politeka.

Під час робочого тижня рівень споживання електроенергії в Україні, за даними компанії "Укренерго", знову дещо зріс.

Максимальний рівень енергоспоживання зараз припадає на вечірні години, але енергетики наполегливо просять українців це змінити: потрібно перенести використання потужних електроприладів за можливості на день – із 10:00 до 18:00 – коли найактивніше працюють побутові електростанції, і це дозволяє розвантажити загальну електромережу.

Енергетики зараз активно працюють над відновленням енергообʼєктів, постраждалих у результаті масованих російських атак дронами та ракетами. При цьому ситуація в енергомережі така, що підстав для введення в Харкові та області графіків відключення світла на 23 квітня наразі немає.

У середу, 23 квітня, в Харківській області діятимуть лише локальні графіки відключення світла, зокрема в межах Люботинської громади. Повідомляється, що без електроенергії з 9:00:10 по 17:00:59 залишаться мешканці селища Манченк по вул.Сливова б.1/6.

Про інші планові знеструмлення в регіоні поки не повідомлялося, за додатковою інформацією стежте на офіційних сторінках обленерго та територіальних громад.

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