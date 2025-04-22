Из-за новых графиков отключения света некоторые жители Харьковской области 23 апреля 2025 года останутся без электроэнергии на 8 часов в сутки.

В Харьковской области в среду, 23 апреля 2025 года, энергетики предупреждают о применении локальных графиков отключения света, сообщает Politeka.

Во время рабочей недели уровень потребления электроэнергии в Украине, по данным компании "Укрэнерго", снова несколько вырос.

Максимальный уровень энергопотребления сейчас приходится на вечерние часы, но энергетики упорно просят украинцев это изменить: нужно перенести использование мощных электроприборов по возможности на день – с 10:00 до 18:00 – когда наиболее активно работают бытовые электростанции, и это позволяет разгрузить общую электросеть.

Энергетики сейчас активно работают над восстановлением энергообъектов, пострадавших в результате массированных российских атак дронами и ракетами. При этом ситуация в энергосети такова, что оснований для введения в Харькове и области графиков отключения света на 23 апреля пока нет.

В среду, 23 апреля, в Харьковской области будут действовать только локальные графики отключения света, в частности, в пределах Люботинской общины. Сообщается, что без электроэнергии с 9:00:10 до 17:00:59 останутся жители поселка Манченко по ул.Сливовая д.1/6.

О других плановых обесточениях в регионе пока не сообщалось, за дополнительной информацией следите на официальных страницах облэнерго и территориальных общин.

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