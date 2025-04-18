ДТЕК запроваджує локальні графіки відключення світла в Київській області на 19 квітня 2025 року, напередодні Великодня.

Стало відомо, які графіки відключення світла ДТЕК планує у Київській області на суботу, 19 квітня 2025 року, пише Politeka.

"Укренерго" повідомляє, що наразі в Україні дещо знизилося споживання електроенергії. Все завдяки теплій ясній погоді та ефективній роботі побутових сонячних електростанцій.

Але енергетики повідомляють про проблему: вдень унаслідок високої продуктивності СЕС виникає надлишок потужності, тому доводиться обмежувати їх роботу, а от ввечері, коли сонячна енергія недоступна, навпаки потужність доводиться заміщувати іншими видами генерації.

Щоб збалансувати систему, "Укренерго" просить українців перенести максимальне енергоспоживання та використання потужних електроприладів саме на день – приблизно з 10 до 18 години, повідомляє Politeka.

У Київській області 19 квітня плануються лише локальні графіки відключення світла, повʼязані з проведенням профілактичних робіт в електромережі.

Зокрема повідомляється, що в межах Кагарлицької громади в суботу з 8:30 до 19:30 без електроенергії тимчасово залишаться мешканці села Сущани по вулицях Дружби, Садовій і Трохименка.

Для Києва та інших населених пунктів регіону поки ДТЕК не повідомляв про запровадження графіків відключення світла на 19 квітня.

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