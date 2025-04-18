ДТЭК вводит локальные графики отключения света в Киевской области на 19 апреля 2025 года, накануне Пасхи.

Стало известно, какие графики отключения света ДТЭК планирует в Киевской области на субботу, 19 апреля 2025 года, пишет Politeka.

"Укрэнерго" сообщает, что в Украине несколько снизилось потребление электроэнергии. Все благодаря теплой ясной погоде и эффективной работе бытовых солнечных электростанций.

Но энергетики сообщают о проблеме: днем ​​по причине высокой производительности СЭС возникает избыток мощности, поэтому приходится ограничивать их работу, а вот вечером, когда солнечная энергия недоступна, наоборот мощность приходится замещать другими видами генерации.

Чтобы сбалансировать систему, "Укрэнерго" просит украинцев перенести максимальное энергопотребление и использование мощных электроприборов именно на день – примерно с 10 до 18 часов, сообщает Politeka.

В Киевской области 19 апреля планируется только локальные графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электросети.

В частности, сообщается, что в пределах Кагарлыкской общины в субботу с 8:30 до 19:30 без электроэнергии временно останутся жители села Сущаны по улицам Дружбы, Садовой и Трохименко.

Для Киева и других населенных пунктов региона пока ДТЭК не сообщал о введении графиков отключения света на 19 апреля.

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