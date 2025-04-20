Відключення газу на тиждень 21-27 квітня в Одесі та області торкнеться чималої кількості українців.

У зв'язку з проведенням робіт Південним лінійним виробничим управлінням магістральних газопроводів будуе введено відключення газу на тиждень 21-27 квітня в Одесі та області, повідомляє Politeka.

З 21 квітня 2025 року о 8:30 буде припинено газопостачання мешканцям с/т «Дорожник-63» та частині абонентів с/т «Весна» (вул. Затишна, буд. № 52/1, 52, 67, 70, 72) через проведення робіт по заміні ШРП. Пуск газу буде проводитись з 22 квітня 2025 року за умови 100% присутності абонентів.

З 9:00 22 числа 2025 року буде тимчасово припинено газопостачання в селах Іванівка, Бузонове та Прохорове Іванівської ОТГ, а також в селищах Богунове, Шерове, Конопляне, Люботаївка, Тарасівка, Силівка, Козлове та Михайлопіль Коноплянської ОТГ через проведення вогневих робіт на ГРС «Дружба». Споживачам необхідно з 8:30 22 чтсла перекрити крани на опусках перед газовими приладами та не відкривати їх без представників Іванівського УЕГГ. Пуск буде проводитись за наступним графіком:

с.Шерове – з 10:00 23.04.2025

с.Прохорове – з 10:00 23.04.2025

с.Богунове – з 10:00 24.04.2025

с.Бузонове – з 10:00 25.04.2025

с.Силівка – з 10:00 26.04.2025

с.Люботаївка – з 10:00 26.04.2025

с.Тарасівка – з 10:00 26.04.2025

Під час відновлення газопостачання буде здійснюватися перевірка на наявність договору на технічне обслуговування газових мереж та обладнання, відсутність заборгованості за послуги і відповідність системи газопостачання проектній документації.

Відключення газу на тиждень 21-27 квітня в Одесі та області проводиться з метою проведення планових робіт та забезпечення належного стану газових мереж.

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