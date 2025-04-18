Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі може принести складності для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення.

Після того як стало відомо, що у березні та квітні сплачуватимемо комуналку за старими цінами, з’явилися побоювання щодо можливого підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі у травні, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, якими вони будуть.

В уряді поки не розглядають варіанти підвищення цін на комуналку. Крім того, дію постанови про фіксовану вартість газу продовжено до 31 жовтня 2025 року, хоча спочатку вона мала втратити чинність наприкінці другого місяця весни. Відтак компанія «Нафтогаз» і надалі зобов’язана надавати газопастачання побутовим споживачам за стабільною ціною — 7,96 грн за кубометр.

Оскільки воєнний стан продовжено до 6 серпня, то навіть після його можливого завершення мораторій підвищення тарифів на комунальні послуги в Одесі залишатиметься чинним ще шість місяців — до квітня 2026 року. Це означає, що протягом усього 2025 року зростання цін на газ очікувати не варто.

А от із тарифом на електроенергію ситуація менш визначена. Поточну ставку у 4,32 грн за кВт·год встановлено постановою Кабміну №632 від 31 травня 2024 року, і вона діє лише до кінця квітня. Чи буде продовжено її дію — наразі невідомо.

Особливо складною ситуація може стати для домогосподарств, які використовують електроенергію для опалення, адже з 1 травня для них скасовується пільговий тариф, і вони також сплачуватимуть за стандартною ставкою.

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