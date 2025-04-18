Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе может принести сложности для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления.

После того, как стало известно, что в марте и апреле будем платить коммуналку по старым ценам, появились опасения относительно возможного повышения тарифов на коммунальные услуги в Одессе в мае, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, какими они будут.

В правительстве пока не рассматривают варианты повышения цен на коммуналку. Кроме того, действие постановления о фиксированной стоимости газа продлено до 31 октября 2025 года, хотя первоначально оно должно было утратить силу в конце второго месяца весны. Следовательно, компания «Нафтогаз» и в дальнейшем обязана предоставлять газоснабжение бытовым потребителям по стабильной цене — 7,96 грн за кубометр.

Поскольку военное положение продлено до 6 августа, то даже после его возможного завершения мораторий повышение тарифов на коммунальные услуги в Одессе будет действовать еще шесть месяцев — до апреля 2026 года. Это означает, что в течение всего 2025 года рост цен на газ ожидать не стоит.

А вот с тарифом на электроэнергию ситуация менее определена. Текущая ставка в 4,32 грн за кВтч установлена ​​постановлением Кабмина №632 от 31 мая 2024 года, и она действует только до конца апреля. Будет ли продолжено ее действие, пока неизвестно.

Особенно сложной ситуация может стать для домохозяйств, использующих электроэнергию для отопления, ведь с 1 мая для них отменяется льготный, и они будут платить по стандартной ставке.

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