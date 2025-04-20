Отключение газа на неделю 21-27 апреля в Одессе и области коснется большого количества украинцев.

В связи с проведением работ Южным линейным производственным управлением магистральных газопроводов будет введено отключение газа на неделю 21-27 апреля в Одессе и области, сообщает Politeka.

С 21 апреля 2025 г. в 8:30 будет прекращено газоснабжение жителям с/т «Дорожник-63» и части абонентов с/т «Весна» (ул. Уютная, д. № 52/1, 52, 67, 70, 72) из-за проведения работ по замене ШРП. Пуск газа будет производиться с 22 апреля 2025 года при условии 100% присутствия абонентов.

С 9:00 22 числа 2025 года будет временно прекращено газоснабжение в селах Ивановка, Бузоново и Прохорово Ивановской ОТГ, а также в поселках Богуново, Шерово, Конопляно, Люботаевка, Тарасовка, Силовка, Козлово и Михайлополь Коноплянской ОТГ через проведение. Потребителям необходимо с 8:30 22 числа перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их без представителей Ивановского УЕГГ. Пуск будет производиться по следующему графику:

с.Шерове – з 10:00 23.04.2025

с.Прохорово – с 10:00 23.04.2025

д. Богуново – с 10:00 24.04.2025 г.

с.Бузонове – з 10:00 25.04.2025

с.Силовка – с 10:00 26.04.2025

с.Люботаевка – с 10:00 26.04.2025

с.Тарасовка – с 10:00 26.04.2025

При восстановлении газоснабжения будет осуществляться проверка на наличие договора на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности за услуги и соответствие системы газоснабжения проектной документации.

Отключение газа на неделю 21-27 апреля в Одессе и области производится с целью проведения плановых работ и обеспечения надлежащего состояния газовых сетей.

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