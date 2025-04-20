В связи с проведением работ Южным линейным производственным управлением магистральных газопроводов будет введено отключение газа на неделю 21-27 апреля в Одессе и области, сообщает Politeka.
С 21 апреля 2025 г. в 8:30 будет прекращено газоснабжение жителям с/т «Дорожник-63» и части абонентов с/т «Весна» (ул. Уютная, д. № 52/1, 52, 67, 70, 72) из-за проведения работ по замене ШРП. Пуск газа будет производиться с 22 апреля 2025 года при условии 100% присутствия абонентов.
С 9:00 22 числа 2025 года будет временно прекращено газоснабжение в селах Ивановка, Бузоново и Прохорово Ивановской ОТГ, а также в поселках Богуново, Шерово, Конопляно, Люботаевка, Тарасовка, Силовка, Козлово и Михайлополь Коноплянской ОТГ через проведение. Потребителям необходимо с 8:30 22 числа перекрыть краны на опусках перед газовыми приборами и не открывать их без представителей Ивановского УЕГГ. Пуск будет производиться по следующему графику:
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с.Шерове – з 10:00 23.04.2025
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с.Прохорово – с 10:00 23.04.2025
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д. Богуново – с 10:00 24.04.2025 г.
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с.Бузонове – з 10:00 25.04.2025
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с.Силовка – с 10:00 26.04.2025
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с.Люботаевка – с 10:00 26.04.2025
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с.Тарасовка – с 10:00 26.04.2025
При восстановлении газоснабжения будет осуществляться проверка на наличие договора на техническое обслуживание газовых сетей и оборудования, отсутствие задолженности за услуги и соответствие системы газоснабжения проектной документации.
Отключение газа на неделю 21-27 апреля в Одессе и области производится с целью проведения плановых работ и обеспечения надлежащего состояния газовых сетей.
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