Для тих, хто шукає безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі, є безліч чудових варіантів.

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі доступне одразу за кількома адресами, повідомляє Politeka.

Зокрема, у центрі міста надають помешкання на термін до двох тижнів. Умови проживання включають двоярусні ліжка, постільну білизну, кухні з побутовою технікою та безкоштовні обіди. Телефон для зв’язку: 067 727 6802.

Ще одна пропозиція — кімната або дві в чотирикімнатній квартирі для дівчини з дитиною або без. Власниця просить лише допомоги з доглядом за її шестирічним сином під час роботи. Контакт: 095 257 1910.

У тихому районі також можна знайти домівку для жінки з дитиною, з безкоштовним харчуванням. Комунальні послуги не оплачуються, натомість очікується допомога по господарству. Звертатись у Viber за номером: +38 073 322 3206.

Щоб дізнатись більше про можливості розміщення та заселення, внутрішньо переміщені особи можуть звернутись до організацій, які надають житло, або до волонтерів. Наприклад, ТОВ «Український центр нерухомості» (вул. Перемоги, 63, тел. (061) 789-00-22) або КП «Запоріжремсервіс» (вул. Незалежної України, 80-А, тел. (061) 285-34-67).

Безкоштовне житло для переселенців у Запоріжжі досі залишається реальним шансом на тимчасову стабільність у складні для багатьох українців часи.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.