Для тех, кто ищет бесплатное жилье для переселенцев в Запорожской области, есть множество отличных вариантов.

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье доступно сразу по нескольким адресам, сообщает Politeka.

В частности, в центре города предоставляют квартиру на срок до двух недель. Условия проживания включают в себя двухъярусные кровати, постельное белье, кухни с бытовой техникой и бесплатные обеды. Телефон для связи: 067 727 6802.

Еще одно предложение – комната или две в четырехкомнатной квартире для девушки с ребенком или без него. Владелица просит только пособия по уходу за ее шестилетним сыном во время работы. Контакт: 0952571910.

В тихом районе можно найти дом для женщины с ребенком, с бесплатным питанием. Коммунальные услуги не оплачиваются, вместо этого ожидается помощь по хозяйству. Обращаться в Viber на номер: +38 073 322 3206.

Чтобы узнать больше о возможностях размещения и заселения, внутренне перемещенные лица могут обратиться в организации, предоставляющие жилье или волонтеры. Например, ООО "Украинский центр недвижимости" (ул. Победы, 63, тел. (061) 789-00-22) или КП "Запорожремсервис" (ул. Независимой Украины, 80-А, тел. (061) 285-34-67).

Бесплатное жилье для переселенцев в Запорожье остается реальным шансом на временную стабильность в сложные для многих украинцев времена.

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