Робота в Запоріжжі для пенсіонерів з гідною оплатою стає все більш актуальною.

Українським пенсіонерам пропонується офіційна робота в Запоріжжі зі стабільною оплатою та непоганими умовами праці, повідомляє Politeka.net.

Відкрились вакансії для різних працівників.

Робота в Запоріжжі для пенсіонерів знайдеться для слюсаря-складальника металоконструкцій. Головними вимогами є 4 та 5 розряд; розуміння конструкцій і принципу роботи вузлів механізмів, що збираються; робота з електроінструментом; способи розмітки деталей і вузлів та читання креслень.

Обов'язки включають складання металоконструкцій та вузлів обладнання. Робочий час: з 8:00 до 16:30, з понеділка по п'ятницю. Заробітна плата варіюється від 19 500 до 23 000 гривень. Цікавою особливістю цієї вакансії є те, що роботодавці готові розглянути кандидатів, у тому числі студентів.

Крім цього шукають касира-оператора.Також пропонується робоче місце в магазині Розетка. Зарплата на посаді становить від 13-18 тисяч гривень. Основні обов’язки касира відділення Розетка:

Обслуговування клієнтів на касі;

Прийом готівкових та безготівкових платежів;

Видача товарів клієнтам;

Прийом, розвантаження та розміщення товарів на складі;

Консультування клієнтів щодо товарів та послуг;

Проведення інвентаризацій товару на складі;

Підготовка товарів на відправку;

Проведення розрахунків з клієнтами.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, 50% пенсії від заробітної плати: частина українців може розраховувати на великі виплати, хто ці щасливчики.

Також Politeka писала, Якщо є мінімальний стаж та зарплата: названо розмір пенсії 65-річної жінки у 2025 році.

Як повідомляла Politeka, Доплати до зарплат отримуватимуть не лише вчителі: розширено список щасливчиків.