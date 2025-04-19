Українським пенсіонерам пропонується офіційна робота в Запоріжжі зі стабільною оплатою та непоганими умовами праці, повідомляє Politeka.net.
Відкрились вакансії для різних працівників.
Робота в Запоріжжі для пенсіонерів знайдеться для слюсаря-складальника металоконструкцій. Головними вимогами є 4 та 5 розряд; розуміння конструкцій і принципу роботи вузлів механізмів, що збираються; робота з електроінструментом; способи розмітки деталей і вузлів та читання креслень.
Обов'язки включають складання металоконструкцій та вузлів обладнання. Робочий час: з 8:00 до 16:30, з понеділка по п'ятницю. Заробітна плата варіюється від 19 500 до 23 000 гривень. Цікавою особливістю цієї вакансії є те, що роботодавці готові розглянути кандидатів, у тому числі студентів.
Крім цього шукають касира-оператора.Також пропонується робоче місце в магазині Розетка. Зарплата на посаді становить від 13-18 тисяч гривень. Основні обов’язки касира відділення Розетка:
- Обслуговування клієнтів на касі;
- Прийом готівкових та безготівкових платежів;
- Видача товарів клієнтам;
- Прийом, розвантаження та розміщення товарів на складі;
- Консультування клієнтів щодо товарів та послуг;
- Проведення інвентаризацій товару на складі;
- Підготовка товарів на відправку;
- Проведення розрахунків з клієнтами.
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