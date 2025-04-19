Работа в Запорожье для пенсионеров с достойной оплатой становится все более актуальной.

Украинским пенсионерам предлагается официальная работа в Запорожье со стабильной оплатой и хорошими условиями труда, сообщает Politeka.net.

Открылись вакансии для разных работников.

Работа в Запорожье для пенсионеров найдется для слесаря-сборщика металлоконструкций. Главными требованиями являются 4 и 5 разряд; понимание конструкций и рабочего принципа собираемых узлов механизмов; умение пользоваться электроинструментом; способы разметки деталей и узлов и чтения чертежей.

Обязанности включают сборку металлоконструкций и узлов оборудования. Рабочее время: с 8:00 до 16:30, с понедельника по пятницу. Заработная плата варьируется от 19500 до 23000 гривен. Интересной особенностью этой вакансии является то, что работодатели готовы рассмотреть кандидатов, включая студентов.

Кроме этого ищут кассира-оператора. Также предлагается рабочее место в магазине Розетка. Зарплата в должности составляет от 13-18 тысяч гривен. Основные обязанности кассира отделения Розетка:

Обслуживание клиентов в кассе;

Прием наличных и безналичных платежей;

Выдача товаров клиентам;

прием, разгрузка и размещение продукции на складе;

Консультирование клиентов по товарам и услугам;

Проведение инвентаризаций товара на складе;

Подготовка товаров для отправки;

Проведение расчетов с клиентами.

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