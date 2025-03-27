Частині мешканців Харківської області 28 березня доведеться посидіти без електроенергії, адже буде задіяно графіки відключення світла.

У обленерго попередили, які графіки відключення світла будуть застосовуватися в Харківській області в пʼятницю, 28 березня 2025 року, повідомляє Політека.

За даними компанії "Укренерго", наразі рівень споживання електроенергії в країні відповідає сезонним показникам.

При цьому енергетики вимушені продовжувати аварійно-відновлювальні роботи на енергообʼєктах, аби ліквідувати наслідки ворожий масованих ударів.

Для максимальної стабільності енергосистеми експерти радять використовувати потужні електроприлади в період, коли найактивніше працюють сонячні електростанції, приблизно з 10 до 15 години, пише Політека.

Як повідомляє обленерго, 28 березня 2025 року в Харківській області графіки відключення світла у звʼязку з проведенням ремонтних робіт запроваджуються в місті Мерефа із 8:00 до 17:00 по вулицях Дніпровській, Сумській, Дачній, 8 Березня, Полтавській, Конституції, Благовіщенській, Заборянській, Українській, Боровій, Лесі Українки, а також районі ліцею №3.

Що стосується графіків відключення світла в місті Харків на пʼятницю, то наразі обленерго не планує жодних обмежень. Але вони діятимуть у неділю, 30 числа. Тоді з 8:30 до 17:00 без електроенергії залишиться частина мешканців Холодногірського та Новобаварського районів.

Якщо ситуація зміниться, про це буде додатково повідомляно або на сайті вашого оператора системи розподілу, або на сторінці територіальної громади.

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