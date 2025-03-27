Части жителей Харьковской области 28 марта придется посидеть без электроэнергии, ведь будут задействованы графики отключения света.

В облэнерго предупредили, какие графики отключения света будут применяться в Харьковской области в пятницу, 28 марта 2025 года, сообщает Политека.

По данным компании "Укрэнерго", уровень потребления электроэнергии в стране соответствует сезонным показателям.

При этом энергетики вынуждены продолжать аварийно-восстановительные работы на энергообъектах, чтобы ликвидировать последствия вражеских массированных ударов.

Для максимальной стабильности энергосистемы эксперты советуют использовать мощные электроприборы в период, когда активнее всего работают солнечные электростанции, примерно с 10 до 15 часов, пишет Политека.

Как сообщает облэнерго, 28 марта 2025 года в Харьковской области графики отключения света в связи с проведением ремонтных работ вводятся в городе Мерефа с 8:00 до 17:00 по улицам Днепровской, Сумской, Дачной, 8 Марта, Полтавской, Конституции, Благовещенской, Заборянской, Украинской, Боровой, Леси Украинкм, а также в районе лицея №3.

Что касается графиков отключения света в городе Харьков на пятницу, то в настоящее время облэнерго не планирует никаких ограничений. Но они будут действовать в воскресенье, 30 числа. Тогда с 8.30 до 17.00 без электроэнергии останется часть жителей Холодногорского и Новобаварского районов.

Если ситуация изменится, это будет дополнительно сообщено либо на сайте вашего оператора системы распределения, либо на странице территориальной общины.

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