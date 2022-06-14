Російські окупанти в захопленій ними Балаклії Харківської області влаштували справжнє гетто. Там не тільки активно працює система доносів, а й у підвалах міста тримають українських патріотів, піддаючи їх тортурам. Про це розповів один з місцевих жителів в листі.
Чоловік зазначає, що йому не віриться, що подібне може відбуватися в 21 столітті.
"Окупанти кажуть, що "приєднали" Балаклію в Бєлгородську область, навіть без "референдумів" і грають в самостабільних управлінців", – пише він.
За його словами, окупанти починаючи з 2 травня закрили в'їзд і виїзд з міста для всіх місцевих – виняток роблять тільки "обраних", колаборантів. Росіяни також придумали власний "бюджет" і змушують людей платити так звані "податки", проте ніхто не знає, куди йдуть ці гроші.
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Найгірше, що доноси і підвали – це те, що стало буднями в місті. Патріотів, що залишилися, здали росіянам місцеві. Так, підприємців і найстійкіших патріотів змушують співпрацювати з окупантами, застосовуючи побиття, тортури та інші "принади" російського світу.
У підвалах окупанти влаштували міні-концтабори, де людей б'ють, катують і "ламають" психологічно. Деякі з них просто зникли і навряд чи їх знайдуть живими.
"У Балаклії працює один хлібозавод. Тотальне безробіття, бідність, відчуття безнадійності і... дефіцит. Дефіцит всього абсолютно, як за часів СРСР", - додав житель окупованого міста.
Нагадаємо, окупанти знову кинулися в наступ і захоплюють території Харьківщини.
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