Про це, як пише Politeka.net, повідомляє СБУ.

Так, згідно з повідомленням, у передмісті Харкова біло затримано агента ФСБ – ним виявився місцевий мешканець, якого ворожі спецслужби завербували через інтернет.

«За завданням своєї кураторки чоловік фіксував місця дислокації підрозділів ЗСУ та інших військових формувань на території області. Серед іншого ворога цікавили координати блокпостів і військові укріплення», - розповіли в СБУ.

Зрадника було затримано, коли він їхав виконувати чергове завдання.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ) - тепер зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

У свою чергу голова Харківської ОДА Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби ворог обстрілював житлові райони Харкова з артилерії та РСЗВ "Смерч" та "Ураган". Було декілька ракетних ударів по промислових будівлях. Внаслідок денних обстрілів 1 цивільний отримав поранення. Також окупанти обстріляли Чугуївський та Ізюмський райони області. У Коробочкиному 1 поранений.

На півночі та північно-східному напрямку від Харкова тривають активні бойові дії - ворог намагається компенсувати втрати своєї живої сили. Гарячим залишається Ізюмський напрямок. Там ворог намагається атакувати наші позиції, однак успіхів не має. Цей напрямок для ворога є принциповим, адже через нього він направляє додаткові сили в Донецьку та Луганську області.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що відомий харків'янин допомагав окупантам розстрілювати ЗСУ.

Також повідомлялось, що 12 червня в районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Крім того Politeka.net писала, що експерт розкрив тяжку ситуацію на Харківщині та чому не атакуємо рф у відповідь.