В районі Ізюму на Харківщині зенітні ракетні Повітряні Сили ЗС України уразили російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Згідно з повідомленням, 12 червня російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.

«Нех@й шаст@ть!”– відповіли зенітники і збили зухвалу «сушку», привітавши таким чином окупантів із “днем росії”! Літак упав на тимчасово окуповану територію», - йдеться у повідомленні.

Чи вдалось вижити пілотам - поки невідомо.

Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”. А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.

«Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння», - повідомили в Командуванні.

Додамо, зранку 13 червня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував фото збитого над обласним центром БПЛА.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти відтіснили сили ЗСУ з центру Сєвєродонецька.

Також повідомлялося, що полковник ЗСУ розповів про боягузливу тактику кадирівців.

Крім того Politeka.net писала, що в МВД попередили про ще одну велику загрозу.