Про це, як пише Politeka.net, повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
Згідно з повідомленням, 12 червня російські літаки працювали парою, атакуючи позиції українських захисників. Після потрапляння в зону ураження української ППО один із ворожих літаків змінив курс, а пілоти іншого – вирішили спробувати долю.
«Нех@й шаст@ть!”– відповіли зенітники і збили зухвалу «сушку», привітавши таким чином окупантів із “днем росії”! Літак упав на тимчасово окуповану територію», - йдеться у повідомленні.
Чи вдалось вижити пілотам - поки невідомо.
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Крім того, 12 червня, зенітним ракетним підрозділом збито російський БпЛА “Орлан-10”. А ударна авіація Повітряних Сил здійснила кілька авіанальотів на ворожі позиції окупаційних військ.
«Завдано потужних ударів по скупченню ворожої техніки, живій силі противника. Внаслідок повітряного удару знищено склад ракетно-артилерійського озброєння», - повідомили в Командуванні.
Додамо, зранку 13 червня голова Миколаївської ОДА Віталій Кім опублікував фото збитого над обласним центром БПЛА.
Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти відтіснили сили ЗСУ з центру Сєвєродонецька.
Також повідомлялося, що полковник ЗСУ розповів про боягузливу тактику кадирівців.
Крім того Politeka.net писала, що в МВД попередили про ще одну велику загрозу.