В районе Изюма на Харьковщине зенитные ракетные Воздушные Силы ВС Украины поразили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.

Согласно сообщению, 12 июня российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов изменил курс, а пилоты другого – решили попытать судьбу.

"Нех@й шаст@ть!" - ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку“, поздравив таким образом оккупантов с "Днем России"! Самолет упал на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.

Удалось ли выжившить пилотам - пока неизвестно.

Кроме того, 12 июня, зенитным ракетным подразделением сбит российский БпЛА "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск.

"Нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщили в командовании.

Добавим, утром 13 июня председатель Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал фото сбитого над областным центром БПЛА.

Раньше в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты оттеснили силы ВСУ из центра Северодонецка.

Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике кадыровцев.

Кроме того Politeka.net писала, что в МВД предупредили об еще одной большой угрозе.