Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ.
Согласно сообщению, 12 июня российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников. После попадания в зону поражения украинской ПВО один из вражеских самолетов изменил курс, а пилоты другого – решили попытать судьбу.
"Нех@й шаст@ть!" - ответили зенитчики и сбили дерзкую "сушку“, поздравив таким образом оккупантов с "Днем России"! Самолет упал на временно оккупированную территорию", - говорится в сообщении.
Удалось ли выжившить пилотам - пока неизвестно.
"Его слова - пустой звук": Кулеба напомнил, как Макрон и Шольц уже становились жертвами обмана путина
"Хочет спетлять от путина": в МВД ответили на планы Лукашенко воевать за Западную Украину
Мобилизация женщин в Украине: в СНБО сделали важное заявление, какая ситуация на самом деле
Резонансное ЧП в Киеве, руководитель из Генштаба ВСУ пустил в ход оружие: министр обороны сделал срочное заявление
14-летняя дочь Кошевого из "Квартал 95" за границей поразила внешностью: "Невероятно красивая"
Кроме того, 12 июня, зенитным ракетным подразделением сбит российский БпЛА "Орлан-10". А ударная авиация Воздушных Сил совершила несколько авианалетов на вражеские позиции оккупационных войск.
"Нанесены мощные удары по скоплению вражеской техники, живой силе противника. В результате воздушного удара уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения", - сообщили в командовании.
Добавим, утром 13 июня председатель Николаевской ОГА Виталий Ким опубликовал фото сбитого над областным центром БПЛА.
Раньше в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты оттеснили силы ВСУ из центра Северодонецка.
Также сообщалось, что полковник ВСУ рассказал о трусливой тактике кадыровцев.
Кроме того Politeka.net писала, что в МВД предупредили об еще одной большой угрозе.